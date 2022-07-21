Евросоюз снял запрет на поставки в Россию товаров для авиационной отрасли

Европейский союз снял запрет на поставки в Россию ряда товаров для авиационной отрасли, а также предоставление услуг для нее. Сообщение об этом появилось на сайте Совета Евросоюза.

Поставки и услуги будут разрешены в той степени, что необходима для обеспечения введенных Международной организацией гражданской авиации стандартов.

Кроме того, сняты ограничения на оплату российского экспорта продовольствия и поставок нефти из России в третьи страны.

Санкции в том числе не будут касаться зерна и удобрений. Евросоюз не станет запрещать третьим странам приобретать медицинские товары и лекарства в России.

В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц, а также перечень запрещенных к поставке в Россию товаров и технологий двойного назначения.

Детали нового, седьмого пакета ограничений пока неизвестны, о примерном наборе санкций Урсула фон дер Ляйен рассказывала 15 июля.