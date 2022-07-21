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В российский прокат вышла мексиканская «Кукла. Последнее проклятие»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:30

21 июля в российский прокат вышел мексиканский фильм «Кукла. Последнее проклятие» режиссера Генри Бедуэлла («Темнее ночи»). Картина основана на реальной истории, произошедшей в Латинской Америке.

В центре сюжета — школьница Ирен, которая, переехав с семьей в старинный особняк, попадает под чары древнего демона. Тот наделяет девочку невероятной силой, чтобы помочь ей вершить правосудие над ее обидчиками. Однако демону нельзя доверять, Ирен все больше трансформируется, и эти изменения не несут ничего хорошего ни ей, ни ее семье. Вскоре их жизнь превращается в кошмар.

В основу сценария фильма легла реальная история, произошедшая в мексиканском штате Дуранго в начале 1980-х годов. Из архивных записей, дошедших до режиссера, известно, что ученица средней школы была одержима демоном и обладала способностью контролировать разум людей, тем самым спровоцировав серию жестоких убийств.

Изначально главную героиню — девочку Ирен — должна была сыграть Миранда Кей, но производство затянулось на шесть лет, и актриса переросла свою роль. В итоге она получила роль старшей сестры, а Ирен сыграла двенадцатилетняя Ракель Родригес.

Со слов режиссера, многие актеры в детстве подвергались социальному и эмоциональному давлению со стороны сверстников, поэтому в фильме особое место решили уделить теме буллинга.

Оператором фильма выступил Дзюнъитиро Хаяси, который снимал культовые «Звонок» и «Темные воды».

Международная премьера картины состоялась в рамках фестиваля хоррор-фильмов Feratum Film Fest в декабре 2021 года. Дистрибьютором фильма в России выступает компания «Наше кино».

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