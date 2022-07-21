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Павел Лунгин планирует снять фильм о Марке Шагале с Луи Гаррелем в главной роли

Денис Ламехов
Сегодня в 14:13

Российский режиссер Павел Лунгин планирует снять фильм о художнике Марке Шагале — на главную роль он намерен пригласить французского актера Луи Гарреля. Об этом сообщает ТАСС.

На роль первой жены художника Беллы Розенфельд рассматривают актрису Алису де Ленксен («Франц», «Шоколад»).

На сайте кинокомпании «Голем Филмз» указано, что биографическая картина получила название «Шагал».

Представитель компании Денис Филинов заявил: «Действующие лица — симбиоз исторических персонажей и вымышленных. <…> У нас будет смешанный состав [актеров], главные роли будут у французских актеров, вспомогательные, предполагается, будут у русских».

ТАСС передает, что авторы фильма договорились о сотрудничестве с французским продюсером Лораном Данилу.

Проект ленты презентовали Министерству культуры — ее создатели просят ведомство выделить на создание картины 99 млн рублей. Бюджет картины составляет 490 млн рублей.

Шагал — один из самых знаменитых художников ХХ века среди тех, чьи имена ассоциируются с Российской империей и СССР. Родился в 1887 году в Витебске в традиционной еврейской семье.

В 19 лет переехал в Петербург, затем перемещался между Россией и Францией, после революции вернулся в Витебск, был комиссаром по делам искусств Витебской губернии, открыл Витебское художественное училище.

Затем жил в Париже, получил французское гражданство. Во время Второй мировой войны из контролируемой нацистами Франции перебрался в США, где потерял первую жену — музу и одну из самых значимых фигур в его жизни. После окончания войны вернулся во Францию, где проработал до конца жизни. Скончался в 1985 году.

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