Американский производитель бурбона Jim Beam продаст российский бизнес

Американо-японская компания Beam Suntory объявила об уходе из России. Она продаст свое предприятие Maxxium Russia, которым совместно владеет с шотландской Edrington, российскому менеджменту.

«Мы решили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении Beam Suntory.

Beam Suntory отметила, что уже приостановила поставки продукции в Россию и не собирается нарушать санкции против страны.

В российском представительстве работает более 250 человек, говорится на сайте компании.

В России не будет Suntory, Hibiki, Yamazaki, Jim Beam, Maker’s Mark, текилы Sauza, шотландских виски Laphroaig, Bowmore, Auchentoshan и других напитков.