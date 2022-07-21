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Джордж Мартин не хотел бы потерять своих героев из «Игры престолов» наподобие Стэну Ли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:20

Джордж Мартин не хотел бы «закончить как Стэн Ли», потеряв контроль над своими персонажами. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

«У него [Стэна Ли] не было власти и влияния. Он не писал никаких историй. Он не мог сказать: „Не трогайте этого персонажа“. Он был просто дружелюбным человеком, которого возили по выставкам и снимали в камео», — сказал Мартин. При этом ему нравится, как MCU раскрывает персонажей через фильмы «Мстители» и сериалы вроде «ВандаВижен», и хочет такого отношения к своим героям.

«Иногда я сижу и думаю, кто же я, черт возьми, такой во всем этом сценарии. Джордж Лукас? Джин Родденберри? Стэн Ли? Какое отношение я имею к этому IP? У всех перечисленных людей были совершенно разные истории», — отметил писатель.

21 августа стартует приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона» (и еще ролик о его создании). События ленты разворачиваются за двести лет до сюжета оригинального сериала. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

Накануне вышел дублированный на русский язык трейлер «Дома дракона». В России его будет показывать «Амедиатека» с 22 августа.

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