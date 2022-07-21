Джордж Мартин не хотел бы потерять своих героев из «Игры престолов» наподобие Стэну Ли

Джордж Мартин не хотел бы «закончить как Стэн Ли», потеряв контроль над своими персонажами. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter.

«У него [Стэна Ли] не было власти и влияния. Он не писал никаких историй. Он не мог сказать: „Не трогайте этого персонажа“. Он был просто дружелюбным человеком, которого возили по выставкам и снимали в камео», — сказал Мартин. При этом ему нравится, как MCU раскрывает персонажей через фильмы «Мстители» и сериалы вроде «ВандаВижен», и хочет такого отношения к своим героям.

«Иногда я сижу и думаю, кто же я, черт возьми, такой во всем этом сценарии. Джордж Лукас? Джин Родденберри? Стэн Ли? Какое отношение я имею к этому IP? У всех перечисленных людей были совершенно разные истории», — отметил писатель.

21 августа стартует приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона» (и еще ролик о его создании). События ленты разворачиваются за двести лет до сюжета оригинального сериала. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

Накануне вышел дублированный на русский язык трейлер «Дома дракона». В России его будет показывать «Амедиатека» с 22 августа.