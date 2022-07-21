СК проверит новосибирскую депутатку Пирогову из‑за твита о погибших российских военных

Депутата из Новосибирска Хельгу Пирогову проверит Следственный комитет из‑за твита о погибших российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку организуют по поручению главы СК Александра Бастрыкина, к которому обратились депутаты из Новосибирской области с требованием привлечь Пирогову к уголовной ответственности. Их возмутила ее запись в твиттере, в которой та прокомментировала похороны российских военных, погибших в ходе боевых действий на территории Украины.

Пирогова поясняла, что ее запись была реакцией на статью, в которой рассказывалось о родственниках погибших, восхищающихся организацией похорон и отмечающих, что положенных выплат они пока не получили. Она удалила твит из‑за его излишней эмоциональности.

Зампред заксобрания Новосибирской области и глава фракции «Единая Россия» Андрей Панферов написал открытое письмо с призывом организовать комиссию по этике в отношении Пироговой. Он назвал ее запись «порочащей честь и оскверняющей память российских воинов».

«Мой твит со скрином [статьи о похоронах] был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое», — объясняла Пирогова. Она обвинила Панферова в том, что он вырывает слова из контекста.

Депутатская комиссия по этике в отношении Пироговой состоится 22 июля, а ее результаты передадут в прокуратуру и СК. Пирогова узнала о дате из СМИ, отметила она.