Поставки газа по «Северному потоку» возобновились

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» возобновились сегодня, 21 июля, в 7:00. О этом сообщает «Интерфакс».

Они были заморожены из‑за планового ежегодного техобслуживания газопровода. По информации Nord Stream AG (управляющее газопроводом юрлицо), за первый час физический поток составил около 30% от номинальной мощности.

Ранее «Газпром» сократил экспорт газа по «Северному потоку» на 40% — в компании объяснили это тем, что немецкая Siemens вовремя не вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Германский производитель заявил, что оборудование находилось в Канаде на техобслуживании, а его возврат был осложнен санкциями. В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину для «Северного потока» в Германию, которая затем передаст ее России.

17 июля канадская сторона отправила оборудование в Германию, сообщали источники «Коммерсанта». Спустя пять-семь дней с момента отправки турбина должна прибыть в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, рассказали собеседники газеты.