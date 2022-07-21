В Москве тушат пожар в жилом доме. Его площадь составляет 1000 квадратных метров

В Москве произошел пожар в жилом девятиэтажном здании на Ленинском проспекте. В доме № 40 загорелась кровля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Из дома эвакуированы 400 человек, в том числе один пассажир остановившегося во время движения лифта. О пострадавших информации не поступало.