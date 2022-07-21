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Курт Расселл снимется вместе с сыном в сериале «Годзилла и Титаны»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:44

Американский актер Курт Расселл снимется в сериале «Годзилла и Титаны» — проекте, который разработает компания Apple для своего стримингового сервиса. Для Расселла шоу станет первым телепроектом с 1977 года, сообщил Deadline.

Вместе со звездой «Побега из Нью-Йорка» и «Танго и Кэша» в сериале появится его сын Уайетт Расселл, известный по ролям в «Женщине в окне» и «Соколе и Зимнем солдате». Также в проекте примут участие Анна Саваи, Рен Ватабе, Кирси Клемонс, Джо Типпетт и Элиза Ласовски.

Какие роли достанутся Курту и Уайатту Расселлам, пока не раскрывается. Известно, что шоу будет посвящено одной семье, которая вынуждена существовать в мире, где монстры стали реальными.

Членам семейства предстоит раскрыть свои секреты и узнать больше о наследии своих предков, связанных с секретной организаций под названием «Монарх». Действие развернется в той же вселенной, что и события фильма «Годзилла против Конга».

Режиссером первых двух эпизодов сериала выступит постановщик «ВандаВижна» Мэтью Шакман. Исполнительными продюсерами и авторами шоу станут Крис Блэк и Мэтт Фракс. Разработкой «Годзиллы и Титанов» займется Legendary Television.

Также в проекте будут задействованы продюсеры Тони Таннелл, Хиро Мацуока и Такемаса Арита — они представляют компании Safehouse Pictures (Таннелл) и Toho Co.

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