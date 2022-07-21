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Стали известны новые детали о будущем фильме Уэса Андерсона «Астероидный город»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:58

Стали известны новые детали о будущем фильме Уэса Андерсона «Астероидный город». Местом действия картины станет вымышленный город в американской пустыне, в который в 1955 году приедут люди со всех США, рассказал Collider.

Энтузиасты соберутся в городе на Молодежный съезд по наблюдению за звездами. Героям, согласно синопсису, предстоит участвовать в научных состязаниях, отдыхать, влюбляться, попадать в комичные и драматичные ситуации.

По словам создателей картины, «Астероидный город» станет «поэтическим размышлением о смысле жизни». В нем примут участие Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Том Хэнкс, Билл Мюррей, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Тони Револори.

Производством и дистрибуцией фильма займутся компании Focus Features, Indian Paintbrush и Universal International. Сценарий ленты написал сам Андерсон на основе истории, придуманной им в соавторстве с Романом Копполой.

Кинематографисты работали совместно над анимационной картиной «Остров собак» и фильмом «Французский диспетчер». После этого они задумали еще один проект, им и стал «Астероидный город».

«Уэс — талант поколения, чьи фильмы восхищают зрителей по всему миру. Мы уверены, что эта невероятно эмоциональная история, видение Уэса и безумно талантливая группа актеров, которых он собрал, станут залогом того, что „Астероидный город“ не станет исключением», — заявил представитель Focus Features Питер Куджавски.

Продюсерами проекта выступят Андерсон, Стивен Рейлс и Джереми Доусон. В фильме также примут участие Джейсон Швартсман, Брайан Крэнстон, Эд Нортон, Лив Шрайбер, Хоуп Дэвис, Стивен Парк, Стив Карелл, Майя Хоук, Руперт Френд, Уиллем Дефо, Мэтт Диллон и другие.

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