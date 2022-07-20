В Румынии введут ограничения на потребление питьевой воды. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на министра окружающей среды, водных ресурсов и лесов страны Барна Танцош.

Он рассказал, что ограничения установят местные администрации. Эта мера необходима, чтобы обеспечить жителей Румынии питьевой водой в период засухи.По словам Танцоша, ограничения позволят восстановить резервы воды.

«Во многих аселенных пунктах есть системы питьевого водоснабжения, построенные с учетом нормального потребления, без потребления питьевой воды для других целей — орошения, промышленности, а также для плавательных бассейнов, поливов сада или газона», — отметил министр.

Танцош призвал сограждан «быть ответственными и заботиться» о ресурсе воды. Также он попросил фермеров не поджигать сельскохозяйственные территории, чтобы избежать пожаров.

Засуха затронула, по данным Танцоша, почти 70% Румынии. В ближайшее время правительство проведет мониторинг земель, чтобы выработать меры по решению проблемы.