На Багамах произошел крупный разлив нефти

У берегов острова Большой Эксума на Багамах произошел разлив более 130 тыс. литров нефти. Об этом сообщает Nassau Guardian со ссылкой на премьер-министра страны Честера Купера.

По его словам, судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil, выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе Джорджтаун. Тогда и произошла утечка.

На данный момент нефть сконцентрирована в бухте рядом с яхт-клубом.

«Я говорил с соответствующими министрами, мне сообщили, что все правительственные учреждения привлечены для решения этого вопроса», — сказал Купер.