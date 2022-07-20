ООН предупредила о массовом голоде, Slipknot выпустят новый альбом и другие новости дня

«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую Софью Тартакову, так как ее высказывания «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики». Тартакова раскритиковала передачу, в которой теннисистку Дарью Касаткину обвинили в том, что она совершила камингаут ради выгоды.

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов. Все из‑за статей о спецоперации, которые ведомство сочло недостоверными. Меру снимут, как только сервис удалит противоправный контент.

Центробанк предложил резко ограничить доступ россиян к торговле акциями зарубежных компаний. Регулятор считает, что этим должны заниматься только квалифицированные инвесторы.

Глава гордумы Краснодара Вера Галушко подписала указ о присвоении самой себе звания почетного гражданина города. Согласно документу, она заслужила этот статус «за многолетний труд и выдающиеся заслуги» перед Краснодаром.

Шесть российских вузов заняли лидирующие позиции в Шанхайском глобальном рейтинге (GRAS) высшего образования по предметным областям — одном из самых престижных в мире. Это ВШЭ (математика), МИСиС (металлургия), МГУ (физика), ИТМО и СПбГУ («автоматизация контроля и управления»), а также Томский госуниверситет (машиностроение).

По данным ВОЗ, в мире выявили уже почти 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян. В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, идет подготовка к доклиническим испытаниям ее эффективности.

ООН предупредила о массовом голоде и неконтролируемой миграции. Основные причины: игнорирование продовольственного кризиса и ограничения на поставки удобрений из России и Беларуси.

Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter состоится уже в октябре. Судья решила, что задержка в разрешении вопроса может нанести непоправимый ущерб соцсети.

Борис Джонсон завершил свое последнее выступление в британском парламенте словами из «Терминатора-2». «Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и hasta la vista, baby», — сказал он.

Slipknot выпустили сингл «The Dying Song (Time to Sing)» и анонсировали выход первого с 2019 года альбома. Релиз пластинки под названием «The End, So Far» запланирован на 30 сентября.

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова и «Союзмультфильм» снимут фильм по мотивам «Бременских музыкантов». Сюжет ленты будет основан на оригинальном, но в нем появятся новые линии.

Японский художник Джон Тарачин создал мангу по мотивам сериала «Половое воспитание». Первый выпуск комикса уже можно найти в сети.