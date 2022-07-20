перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ООН предупредила о массовом голоде, Slipknot выпустят новый альбом и другие новости дня
20:14 дайджест
ЦБ призвал запретить обычным инвесторам покупку иностранных бумаг на уровне ПО, включая приложения 19:56
Sam Williams/Unsplash
В Испании из‑за аномальной жары умерли более 500 человек 19:47
Звуковые маячки для незрячих пассажиров появятся на всех станциях столичного метро и МЦК 19:19
Эдди Мерфи сыграет главную роль в комедии Prime Video, вдохновленной детскими праздниками 19:01
ВОЗ: в мире выявили почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян 18:55
Panic! at the Disco выпустили клип «Middle of a Breakup» — второй после четырех лет затишья 18:55
Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел 18:09
Из соцсетей Софьи Тартаковой
«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую из‑за критики ток-шоу, где обсуждали камингаут Касаткиной 18:04
В Микронезии выявили первые случаи заражения коронавирусом — спустя 2,5 года с начала пандемии 17:53
На «Афише» появились эксклюзивные билеты на концерты классической музыки в Москве 17:30
«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с парламентом 17:28
В России появился экспертный совет по литературной деятельности 16:52
The Smile/YouTube
Клипом The Smile на песню «Pana-vision» стала сцена из финального сезона «Острых козырьков» 16:44
Шесть российских вузов вошли в лидеры Шанхайского глобального рейтинга 16:37
Благотворительные платформы запустили акцию «День рекуррента» 16:06
В США по ошибке освободили напавшего на выгульщика собак Леди Гаги. Он «вооружен и опасен» 15:56
«Твоя Pizza Delivery» выпустила парные носки для домашних питомцев и их хозяев 15:48
«Советское телевидение. Гостелерадиофонд»/YouTube
Дипломную работу Бахтиера Худойназарова покажут на Венецианском фестивале в классической программе 15:32
Тим Бертон получит национальную кинопремию Франции «Люмьер» 15:25
Дайджест

ООН предупредила о массовом голоде, Slipknot выпустят новый альбом и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:14

«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую Софью Тартакову, так как ее высказывания «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики». Тартакова раскритиковала передачу, в которой теннисистку Дарью Касаткину обвинили в том, что она совершила камингаут ради выгоды.

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов. Все из‑за статей о спецоперации, которые ведомство сочло недостоверными. Меру снимут, как только сервис удалит противоправный контент.

Центробанк предложил резко ограничить доступ россиян к торговле акциями зарубежных компаний. Регулятор считает, что этим должны заниматься только квалифицированные инвесторы.

Глава гордумы Краснодара Вера Галушко подписала указ о присвоении самой себе звания почетного гражданина города. Согласно документу, она заслужила этот статус «за многолетний труд и выдающиеся заслуги» перед Краснодаром.

Шесть российских вузов заняли лидирующие позиции в Шанхайском глобальном рейтинге (GRAS) высшего образования по предметным областям — одном из самых престижных в мире. Это ВШЭ (математика), МИСиС (металлургия), МГУ (физика), ИТМО и СПбГУ («автоматизация контроля и управления»), а также Томский госуниверситет (машиностроение).

По данным ВОЗ, в мире выявили уже почти 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян. В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, идет подготовка к доклиническим испытаниям ее эффективности.

ООН предупредила о массовом голоде и неконтролируемой миграции. Основные причины: игнорирование продовольственного кризиса и ограничения на поставки удобрений из России и Беларуси.

Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter состоится уже в октябре. Судья решила, что задержка в разрешении вопроса может нанести непоправимый ущерб соцсети.

Борис Джонсон завершил свое последнее выступление в британском парламенте словами из «Терминатора-2». «Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и hasta la vista, baby», — сказал он.

Slipknot выпустили сингл «The Dying Song (Time to Sing)» и анонсировали выход первого с 2019 года альбома. Релиз пластинки под названием «The End, So Far» запланирован на 30 сентября.

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова и «Союзмультфильм» снимут фильм по мотивам «Бременских музыкантов». Сюжет ленты будет основан на оригинальном, но в нем появятся новые линии.

Японский художник Джон Тарачин создал мангу по мотивам сериала «Половое воспитание». Первый выпуск комикса уже можно найти в сети.

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ООН
Роскомнадзор
ВШЭ
МГУ
ВОЗ
Парламент Великобритании
Люди
Илон Маск
Никита Михалков
Дарья Касаткина
Вера Галушко
Борис Джонсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить