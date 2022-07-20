Акустический проект Skullcrusher анонсировал дебютный альбом и выложил первый сингл с него

Проект американской исполнительницы Хелен Баллентайн Skullcrusher, смешивающий акустическую гитарную музыку с приемами дримпопа и эмбиента, анонсировал выход дебютной пластинки Quiet the Room. Об этом сообщает Pitchfork.

Пластинка выйдет 14 октября, первая композиция с нее уже доступна — она получила название «Whatever Fits Together».

Рассуждая о содержании новой песни, Баллентайн заявила: «Я смотрела на себя в юности сквозь поток различных чувств: злости, горечи, грусти, смятения. Я постаралась отметить все противоречия, из которых состоит мое прошлое, и объяснить себе, кто я сейчас. Оглянувшись, я увидела свою жизнь раздробленной на куски: что‑то выпало из памяти, что‑то казалось очень ярким и живым, что‑то ни к чему не вело. С помощью песни я хочу собрать все это, но не в линейной форме, и принять разнородность своей судьбы».