ЦБ призвал запретить обычным инвесторам покупку иностранных бумаг на уровне ПО, включая приложения

Центробанк рекомендовал брокерам запретить для неквалифицированных инвесторов покупку ценных бумаг зарубежных компаний на уровне программного обеспечения, в том числе приложений. На письмо регулятора обратил внимание Forbes.

ЦБ порекомендовал так изменить софт, с помощью которого брокер взаимодействует с клиентами, чтобы торговля иностранными бумагами для обычных инвесторов стала невозможна.

При этом необходимо сохранить возможность избавиться от таких ценных бумаг и закрыть ранее открытые короткие позиции по ним, считает Банк России.

Рекомендации распространяются на торги только акциями иностранных эмитентов. В ряду исключений — иностранные бумаги, выпущенные в соответствии с российским законодательством.

Также Банк России не рекомендовал распространять запрет на иностранные акции, чьим эмитентом выступает Минфин, и акции зарубежных компаний, ведущих свою основную деятельность на российской территории.

Ранее сегодня 20 июля Центробанк предложил резко ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к торговле акциями зарубежных компаний. Причина этого — санкционные риски, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

На фоне новостей котировки СПБ Биржи рухнули на 23%. Затем площадка выступила против ограничений: «Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых заявил регулятор».