Звуковые маячки для незрячих пассажиров появятся на всех станциях столичного метро и МЦК

До конца 2022 года все станции столичного метро и МЦК будут оборудованы звуковыми маячками для незрячих и слабовидящих пассажиров. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы.

На 45 станциях, по словам ведомства, они уже установлены — всего таких устройств сейчас 60, по плану их количество должно превысить 1000.