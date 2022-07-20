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Звуковые маячки для незрячих пассажиров появятся на всех станциях столичного метро и МЦК

Денис Ламехов
Сегодня в 19:19

До конца 2022 года все станции столичного метро и МЦК будут оборудованы звуковыми маячками для незрячих и слабовидящих пассажиров. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы.

На 45 станциях, по словам ведомства, они уже установлены — всего таких устройств сейчас 60, по плану их количество должно превысить 1000.

Раздающийся с определенной периодичностью специальный звук помогает найти вход в метро, он слышен в том числе в час пик, при этом не мешает другим пассажирам, сообщили в Дептрансе.

Чтобы услышать этот сигнал, специальное оборудование не требуется. На фотографиях, которые разместил департамент, видно, что маячками уже оснащены входы на станции «Бульвар Рокоссовского» и «Измайловская».

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