Эдди Мерфи сыграет главную роль в комедии Prime Video, вдохновленной детскими праздниками

Американский актер Эдди Мерфи («Поездка в Америку», «Поменяться местами», «Полицейский из Беверли-Хиллз») сыграет главную роль в новой комедии от Amazon Prime Video «Candy Cane Lane» («Конфетный переулок»). Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Сценарий напишет Келли Янгер — он будет черпать вдохновение из своих воспоминаний о детских праздниках.

Опыт в создании семейных историй у Янгера есть — он работал над мультфильмами «Моана», «Холодное сердце-2», «Райя и последний дракон» и «Энканто».

Также над будущей комедией поработают продюсер Брайан Грейзер и режиссер Реджиналд Хадлин. Эдди Мерфи уже сотрудничал с ними в 1992 году во время съемок «Бумеранга».