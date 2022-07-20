Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел, обоснованное отсутствием согласия обвиняемого на прекращение производства. Об этом сообщил «Интерфакс».

Решение ликвидировать практику приняли в связи с жалобой предпринимателя Вячеслава Рудникова. Он стал фигурантом уголовного дела в 2010 году, а в 2020 году срок давности возможного преступления истек.

Однако следствие отказалось закрыть дело, сославшись на то, что обвиняемый не давал на это согласия. По мнению Рудникова, такая ситуация противоречит Конституции, поскольку в законе не указываются предельные сроки расследования.

Таким образом, процесс может продолжаться бесконечно, что не соответствует конституционным принципам справедливости и гуманизма. Находящийся под следствием человек вынужден выбирать между отсутствием возможности доказать свою невиновность и неограниченным по времени расследованием.

Суд постановил, что продолжение расследования не может длиться более 12 месяцев. Спустя год после истечения сроков давности уголовного преследования дело должно быть передано в суд.