Американская рок-группа Panic! at the Disco выпустила видео на сингл «Middle of a Breakup». Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.
Клип стилизован под мюзикл и частично отсылает к «Бриолину», в том числе и к его киноадаптации — в частности, к знаменитой сцене танца Джона Траволты в автомастерской.
Новая композиция, как и вышедшая в начале июня песня «Viva Las Vengeance», войдет в одноименный альбом — его релиз намечен на 19 августа.
Всего на счету Panic! at the Disco шесть альбомов. Ключевыми принято считать дебютную запись группы «A Fever You Can’t Sweat Out» (2005) и последовавшую за ней пластинку «Pretty. Odd.» (2008).
Последний полноформатник группы «Pray for the Wicked» увидел свет в 2018 году.