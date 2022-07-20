Американская рок-группа Panic! at the Disco выпустила видео на сингл «Middle of a Breakup». Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Клип стилизован под мюзикл и частично отсылает к «Бриолину», в том числе и к его киноадаптации — в частности, к знаменитой сцене танца Джона Траволты в автомастерской.

Новая композиция, как и вышедшая в начале июня песня «Viva Las Vengeance», войдет в одноименный альбом — его релиз намечен на 19 августа.