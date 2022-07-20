«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую из‑за критики ток-шоу, где обсуждали камингаут Касаткиной

Телеканал «Матч ТВ» отстранил от эфира Софью Тартакову из‑за того, что она раскритиковала передачу, посвященную резонансным заявлениям теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Высказывания Тартаковой касались выпуска ток-шоу «Есть тема», в котором обсуждались слова спортсменов о возможной смене гражданства ради участия в турнирах, а также камингаут Касаткиной. Участники передачи обвинили Рублева и Касаткину в совершении этих действий ради выгоды.

Тартакова, помимо работы на телевидении, является пиар-агентом Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Она назвала вышеупомянутую передачу «фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу».

«Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. <…> Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. Меня не услышали», — написала Софья Тартакова в своем твиттере.

Она добавила, что канал подвел ее, а коллегам стоит «одуматься и не принимать участие в этом ужасе».

Александр Тащин заявил, что высказывания Тартаковой «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики», и ведущей не будет в эфире, пока она не «подумает над своими высказываниями».