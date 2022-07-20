перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ООН предупредила о массовом голоде, Slipknot выпустят новый альбом и другие новости дня
20:14 дайджест
ЦБ призвал запретить обычным инвесторам покупку иностранных бумаг на уровне ПО, включая приложения 19:56
Sam Williams/Unsplash
В Испании из‑за аномальной жары умерли более 500 человек 19:47
Звуковые маячки для незрячих пассажиров появятся на всех станциях столичного метро и МЦК 19:19
Эдди Мерфи сыграет главную роль в комедии Prime Video, вдохновленной детскими праздниками 19:01
ВОЗ: в мире выявили почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян 18:55
Panic! at the Disco выпустили клип «Middle of a Breakup» — второй после четырех лет затишья 18:55
Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел 18:09
Из соцсетей Софьи Тартаковой
«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую из‑за критики ток-шоу, где обсуждали камингаут Касаткиной 18:04
В Микронезии выявили первые случаи заражения коронавирусом — спустя 2,5 года с начала пандемии 17:53
На «Афише» появились эксклюзивные билеты на концерты классической музыки в Москве 17:30
«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с парламентом 17:28
В России появился экспертный совет по литературной деятельности 16:52
The Smile/YouTube
Клипом The Smile на песню «Pana-vision» стала сцена из финального сезона «Острых козырьков» 16:44
Шесть российских вузов вошли в лидеры Шанхайского глобального рейтинга 16:37
Благотворительные платформы запустили акцию «День рекуррента» 16:06
В США по ошибке освободили напавшего на выгульщика собак Леди Гаги. Он «вооружен и опасен» 15:56
«Твоя Pizza Delivery» выпустила парные носки для домашних питомцев и их хозяев 15:48
«Советское телевидение. Гостелерадиофонд»/YouTube
Дипломную работу Бахтиера Худойназарова покажут на Венецианском фестивале в классической программе 15:32
Тим Бертон получит национальную кинопремию Франции «Люмьер» 15:25

«Матч ТВ» отстранил от эфира ведущую из‑за критики ток-шоу, где обсуждали камингаут Касаткиной

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

Телеканал «Матч ТВ» отстранил от эфира Софью Тартакову из‑за того, что она раскритиковала передачу, посвященную резонансным заявлениям теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Высказывания Тартаковой касались выпуска ток-шоу «Есть тема», в котором обсуждались слова спортсменов о возможной смене гражданства ради участия в турнирах, а также камингаут Касаткиной. Участники передачи обвинили Рублева и Касаткину в совершении этих действий ради выгоды.

Тартакова, помимо работы на телевидении, является пиар-агентом Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Она назвала вышеупомянутую передачу «фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу».

«Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. <…> Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. Меня не услышали», — написала Софья Тартакова в своем твиттере.

Она добавила, что канал подвел ее, а коллегам стоит «одуматься и не принимать участие в этом ужасе».

Александр Тащин заявил, что высказывания Тартаковой «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики», и ведущей не будет в эфире, пока она не «подумает над своими высказываниями».

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дарья Касаткина
Андрей Рублев
Александр Тащин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить