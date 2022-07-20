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В Микронезии выявили первые случаи заражения коронавирусом — спустя 2,5 года с начала пандемии

Денис Ламехов
Сегодня в 17:53

В Федеративных Штатах Микронезии, маленьком островном государстве в Тихом океане, выявлены первые случаи заболевания коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает ABC News.

Первыми заболевшими стали двое студентов, прибывших на остров Косрае с острова Понпеи. Затем медики подтвердили еще 11 случаев в семьях первых инфицированных.

В офисе президента Микронезии заявили, что выявлены еще несколько десятков заболевших. Правительство страны попросило ее граждан избегать скопления людей, носить маски и вакцинироваться.

«Все государственные учреждения останутся открытыми, общественности настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие», — заявили власти Микронезии.

Обнаружение коронавируса на территории Микронезии означает, что тихоокеанские государства Тувалу и Маршалловы острова — последние страны, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19, пишет ABC News.

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