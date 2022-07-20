На «Афише» появились эксклюзивные билеты на концерты классической музыки в Москве

В Большом Зале Консерватории имени Чайковского в Москве пройдет серия концертов, билеты на которые до 29 июля можно эксклюзивно купить на «Афише».

15 октября там выступит Симфонический оркестр Радио «Орфей». Российского государственного музыкального телерадиоцентра. В программе — вальсы Чайковского, Штрауса, Глазунова, Глинки, Сибелиуса и Рубинштейна. Руководит оркестром дирижер Сергей Кондрашев (подробности и билеты — тут).

5 ноября на сцену Московской консерватории поднимется Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Он исполнит избранные произведения Джорджа Гершвина — Сюиту «Американец в Париже», Концерт для фортепиано с оркестром, Кубинскую увертюру и Rhapsody in Blue. Дирижировать будет итальянец Фабио Мастранжело (подробности и билеты — тут).

27 декабря посетителей консерватории ждут симфонические сюиты из балетов Чайковского. Играть их также будет Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Прозвучат фрагменты из трех балетов классика — «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Щелкунчика». За дирижерский пульт в этот вечер встанет заслуженный артист России Денис Лотоев (подробности и билеты — тут).