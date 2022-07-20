Шесть российских вузов вошли в лидеры Шанхайского глобального рейтинга

19 российских вузов попали в Шанхайский глобальный рейтинг (GRAS) высшего образования по предметным областям, шесть из них вошли в лидеры. Об этом сообщают «Ведомости».

GRAS — один из главных международных рейтингов университетов мира наряду с Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education (THE). Он ранжирует 5000 вузов из 96 стран по 54 дисциплинам в области естественных, инженерно-технических, медицинских и общественных наук.

В окончательную версию списка входит около 1800 вузов мира, которые распределяются по 500 местам в каждой дисциплине. 19 российских университетов были распределены по 33 предметным областям.

В первые сотни предметных списков попали пять вузов — ВШЭ, МИСИС, МГУ, Национальный исследовательский университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный университет.

В математической группе в первую сотню попала только ВШЭ (51–75-е места), также университет числится в девяти других предметных списках. Среди 101–150-х есть Российский университет дружбы народов и СПбГУ, а МГУ попал в 301–400-е места.

По физике самое высокое место занял МГУ (группа 76–100), кроме того, вуз фигурирует еще в семи предметных списках. Пять российских вузов (Новосибирский государственный университет, МФТИ, МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет и Томский государственный университет) попали в группы мест 101–150, 301–400 и 401–500.

МИСиС попал в первую сотню по металлургии (группа мест 51–75), ИТМО и СПбГУ — по автоматизации контроля и управления (оба в группе 76–100). Результат Томского госуниверситета оказался самым высоким в области «машиностроение» среди российских вузов (76–100-е места).