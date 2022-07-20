Клипом The Smile на песню «Pana-vision» стала сцена из финального сезона «Острых козырьков»

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, выпустила клип на песню «Pana-vision». Он появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Видео — это не претерпевшая почти никаких изменений сцена из финального эпизода шестого сезона сериала «Острые козырьки», режиссером которого выступил Энтони Берн.

В этой сцене песня впервые была представлена публике — а на следующий день вышла на стриминговых площадках.