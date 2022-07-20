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Клипом The Smile на песню «Pana-vision» стала сцена из финального сезона «Острых козырьков»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:44

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, выпустила клип на песню «Pana-vision». Он появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

Видео — это не претерпевшая почти никаких изменений сцена из финального эпизода шестого сезона сериала «Острые козырьки», режиссером которого выступил Энтони Берн.

В этой сцене песня впервые была представлена публике — а на следующий день вышла на стриминговых площадках.

Внимание: ролик содержит спойлеры — если вы смотрите или намереваетесь смотреть сериал, не включайте клип.

Голос Киллиана Мерфи, исполнителя одной из ключевых ролей в «Козырьках», также звучит перед началом концертов коллектива — в записи он зачитывает стихотворение «Улыбка» (англ. — «The Smile») английского поэта Уильяма Блейка.

«Pana-vision» наряду с еще двенадцатью треками вошла в дебютный альбом The Smile «A Light for Attracting Attention». Он увидел свет 13 мая.

Затем группа сыграла живьем ряд еще не вышедших официально песен. Среди них — «Friend of a Friend», «Bodies Laughing», «Colours Fly», а также «Bending Hectic» — Том Йорк заявил, что написал к ней слова за полчаса до выступления.

Предлагаем перечитать профайл The Smile, который музыкальный журналист Сергей Степанов написал за полтора месяца до выхода «A Light for Attracting Attention».

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