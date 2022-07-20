Благотворительные платформы запустили акцию «День рекуррента»

20 июля фонд «Нужна помощь», платформы «Благо.ру» и «СберВместе», благотворительный сервис на mos.ru и приложение Tooba запускают акцию «День рекуррента», то есть день, посвященный постоянному жертвователю. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Они предлагают фондам поблагодарить тех, кто регулярно их поддерживает, а самим жертвователям — рассказать в социальных сетях о тех фондах, которым направлена их поддержка, и дополнить пост хештегом #деньрекуррента.

Рекуррентные платежи — регулярные ежемесячные пожертвования в пользу некоммерческих организаций. Организаторы сообщают, что лишь 3% людей, участвующих в благотворительных инициативах, подписаны на такие пожертвования.

Для фондов это самый надежный способ знать, что помощь точно будет оказана, а также возможность планировать работу, в том числе в кризисных ситуациях, рассказало объединение благотворительных фондов.

Поддержать работу одной или нескольких из более четырех сотен организаций можно на сайте акции «Остаемся помогать» фонда «Нужна помощь». Также можно узнать, как устроены рекуррентные платежи, почему они важны и как такая помощь влияет на планирование.