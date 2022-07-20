Тим Бертон получит национальную кинопремию Франции «Люмьер»

Американский режиссер Тим Бертон будет удостоен одной из самых престижных французских наград в области киноиндустрии — национальной премии «Люмьер». Об этом сообщает Deadline.

Бертон получит награду за выдающиеся заслуги в кинематографе на 14-м Фестивале имени братьев Люмьер, который пройдет с 15 по 23 октября в Лионе.

«Этой осенью Фестиваль Люмьер предложит погрузиться в страну чудес — где‑то между Америкой с ее легендами, викторианской Англией, футуристическими мегаполисами и пригородами — в компании чудовищных героев и героических монстров из мира Тима Бертона», — говорится в релизе фестиваля.

Организаторы фестиваля отдали дань уважения многим важным проектам 40-летней кинокарьеры Тима Бертона, включая его ранние хиты «Битлджус» (1988) и «Эдвард руки-ножницы» (1990), «причудливые» ленты «Марс атакует!» (1996), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «Алиса в Стране чудес» (2010) и другие.

Ранее лауреатами премии становились режиссеры Джейн Кэмпион (2021 год), Фрэнсис Форд Коппола (2019 год), Вонг Карвай (2017 год), Катрин Денев (2016 год), Педро Альмодовар и Квентин Тарантино (2013 год).