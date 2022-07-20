«Твоя Pizza Delivery» выпустила парные носки для домашних питомцев и их хозяев

«Твоя Pizza Delivery» выпустила набор парных носков для домашних питомцев и их хозяев. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса доставки.

Каждый набор включает два носка для взрослых, четыре мини-носка для котов и собак декоративных пород, а также открытку с QR-кодом, который ведет на стикерпак в телеграме.

Носки для людей выполнены в размере 38–42, а для питомцев была разработана специальная новая модель без пятки с расширенной областью для лап и более узкой резинкой.