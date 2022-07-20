Студия Михалкова и «Союзмультфильм» экранизируют «Бременских музыкантов»

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова и «Союзмультфильм» экранизируют «Бременских музыкантов» на основе одноименного мультфильма. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер проекта Леонид Верещагин рассказал, что сценарий ленты написан по мотивам мультфильма, но в нем есть отличающиеся от анимации свои сюжетные линии.

По его словам, зрители на экране смогут увидеть детство главного героя Трубадура и его знакомство с животными.

Режиссером проекта станет Алексей Нужный («Огонь», «Я худею», «Толя-робот»), также в нем примут участие актеры Константин Хабенский и Юрий Стоянов. «Бременские музыканты» будут сняты в жанре роуд-муви, главные герои будут путешествовать по разным регионам России.

По словам продюсера фильма, «Тритэ» и «Союзмультфильм» получили согласие на использование в проекте песен композитора Геннадия Гладкова.