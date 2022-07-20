Глава гордумы Краснодара подписала указ о присвоении себе звания почетного гражданина города

Председательница городской думы Краснодара Вера Галушко стала почетной жительницей города. Указ о присвоении депутату такого звания подписала сама Галушко.

Всего звание почетного гражданина города получили на прошлой неделе 11 краснодарцев. Решения об этом появились на сайте городской администрации 14 июля. При этом если в названии 10 документов указано, кому именно присваивается звание, то в одном нет. Именно в нем речь идет о председательнице гордумы.

Согласно указу, звание почетной жительницы Галушко получила «за многолетний труд и выдающиеся заслуги перед муниципальным образованием город Краснодар». Решение о присвоении Галушко такого статуса приняла гордума, которую она и возглавляет.

Знак отличия почетного гражданина Галушко вручат в торжественной обстановке во время празднования Дня города, который в этом году будет отмечаться в Краснодаре 25 сентября.

Звание почетного гражданина дает некоторые социальные преимущества. Например, ежемесячные выплаты в размере 17 300 рублей и компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение.