Центробанк предложил резко ограничить доступ россиян к торговле акциями зарубежных компаний

Сделки с иностранными финансовыми инструментами останутся доступны только для квалифицированных инвесторов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Его слова передает РБК.

Издание также сообщает, что причина этого — санкционные риски, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

ЦБ предлагает:

— увеличить с текущих 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для перехода в статус квалифицированного инвестора; инвесторы, ныне имеющие статус квалифицированных, смогут сохранить его;

— пересмотреть максимальный размер доступных неквалифицированным инвесторам заемных средств, обязательно уведомлять о рисках при их использовании;

— усовершенствовать тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов, увеличив число вопросов в тесте и введя интервалы между пересдачами;

— создать единые реестры квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

ЦБ обсудит эти идеи с законодателями, участниками рынка и правительством, затем нововведения в том или ином виде будут оформлены в виде законопроектов — предположительно это будет сделано в осеннюю сессию.

По данным регулятора, на счетах более 5 млн россиян есть заблокированные активы. Стоимость, например, замороженных акций превышает 320 млрд рублей.

При этом нельзя говорить, что у 5 млн человек заблокированы все активы. «В это число входят и те, у которых попала [под санкции] какая‑то маленькая часть, <…> и те, у кого попало значимое количество инвестиций», — пояснил зампред Центробанка Филипп Габуния.