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Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе

Семён Гудошников
Сегодня в 11:08

Президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе, который занимал пост премьер-министра, а позже был назначен исполняющим обязанности главы государства. Его кандидатуру поддержали 134 парламентария из 225, пишет местный портал Ada Derana.

Кроме Викрамасингхе, на пост президента претендовали бывший министр информации и СМИ Даллас Алахапперума и основатель партии «Народная власть» Анура Диссанаяка. Первый набрал 82 голоса, второй — всего 3.

На Шри-Ланке с апреля продолжаются массовые протесты, которые начались из‑за проблем в экономике и снижения уровня жизни — на фоне резкого падения турпотока во время пандемии в государстве перестало хватать валютных резервов, страна объявила дефолт. Участники демонстраций требовали отставки власти.

9 июля протестующие захватили резиденцию Раджапаксы и еще ряд правительственных зданий, а также подожгли дом Викрамасингхе. Спустя пять дней протестующие покинули захваченные здания. Глава государства Готабая Раджапакса сбежал из страны и покинул пост, написав об этом дистанционно из Сингапура. 18 июля в островном государстве объявили чрезвычайное положение.

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