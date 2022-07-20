Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе

Президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе, который занимал пост премьер-министра, а позже был назначен исполняющим обязанности главы государства. Его кандидатуру поддержали 134 парламентария из 225, пишет местный портал Ada Derana.

Кроме Викрамасингхе, на пост президента претендовали бывший министр информации и СМИ Даллас Алахапперума и основатель партии «Народная власть» Анура Диссанаяка. Первый набрал 82 голоса, второй — всего 3.

На Шри-Ланке с апреля продолжаются массовые протесты, которые начались из‑за проблем в экономике и снижения уровня жизни — на фоне резкого падения турпотока во время пандемии в государстве перестало хватать валютных резервов, страна объявила дефолт. Участники демонстраций требовали отставки власти.

9 июля протестующие захватили резиденцию Раджапаксы и еще ряд правительственных зданий, а также подожгли дом Викрамасингхе. Спустя пять дней протестующие покинули захваченные здания. Глава государства Готабая Раджапакса сбежал из страны и покинул пост, написав об этом дистанционно из Сингапура. 18 июля в островном государстве объявили чрезвычайное положение.