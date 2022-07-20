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В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:12

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — рассказали в ФМБА.

Ученые также разработали тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян, которая используется в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора.

О нынешней вспышке оспы обезьян стало известно в мае 2022 года. Вирус представляет собой редкое заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине.

Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

В настоящее время от вируса нет специальной вакцины, однако препарат против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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