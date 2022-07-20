СМИ: в России списали самую большую в мире атомную подлодку после 42 лет службы

Самую большую в мире стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Теперь субмарина будет утилизирована. О причинах не уточняется.

В боевой состав Военно-морского флота подлодка вошла в 1980 году. В 2002-м она была модернизирована и перевооружена на «Булаву» для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. На сегодняшний день субмарина является самой большой подлодкой в мире — 48 тыс. тонн.

Собеседник «Новостей» отметил, что название «Дмитрий Донской» уже присвоено другой подлодке, которая была заложена в том году на «Севмаше».