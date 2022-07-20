перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Slipknot/YouTube
Slipknot анонсировали новый альбом и выпустили сингл «The Dying Song (Time to Sing)» 11:43
В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы 11:12
Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викрамасингхе 11:08
В ООН предупредили о массовом голоде и неконтролируемой миграции 10:11
Судебное разбирательство Twitter и Илона Маска состоится в октябре 9:55
СМИ: в России списали самую большую в мире атомную подлодку после 42 лет службы 9:08
Hulu/YouTube
Hulu показал трейлер сериала «Святая Эвита» о судьбе тела первой леди Аргентины Эвы Перон 3:01
Джесси Уэр выпустила песню «Free Yourself» 1:47
Сериал «Половое воспитание» превратился в мангу 1:01
Джастин Бибер возобновит мировой тур после перенесенного синдрома Рамсея-Ханта 0:06
The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе Вчера в 23:00
Из соцсетей Олега Навального
Суд признал законным приговор Олегу Навальному по «санитарному делу» Вчера в 22:36
В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок» застрелили члена съемочной группы Вчера в 22:08
На приморского депутата, призвавшего остановить спецоперацию, завели дело о дискредитации армии Вчера в 21:30
Джеки Чан спродюсирует фильм об эвакуации китайских дипломатов. Его снимут в Сирии Вчера в 20:54
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике Вчера в 20:27
Седьмой пакет европейских санкций, синопсис «Дюны-2» и другие новости дня
Вчера в 19:56 дайджест
В Иране рассматривают законопроект, запрещающий домашних животных как «символы Запада» Вчера в 19:35
Дептранс Москвы
В московском Гольяново все же появится метро. Станция сможет обслуживать 70 тыс. пассажиров в день Вчера в 18:38
В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали школьники. Они украли вентили резервуаров Вчера в 18:29

СМИ: в России списали самую большую в мире атомную подлодку после 42 лет службы

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:08

Самую большую в мире стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Теперь субмарина будет утилизирована. О причинах не уточняется.

В боевой состав Военно-морского флота подлодка вошла в 1980 году. В 2002-м она была модернизирована и перевооружена на «Булаву» для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. На сегодняшний день субмарина является самой большой подлодкой в мире — 48 тыс. тонн.

Собеседник «Новостей» отметил, что название «Дмитрий Донской» уже присвоено другой подлодке, которая была заложена в том году на «Севмаше».

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Севмаш
Люди
Дмитрий Донской
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить