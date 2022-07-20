перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Hulu/YouTube
Hulu показал трейлер сериала «Святая Эвита» о судьбе тела первой леди Аргентины Эвы Перон 3:01
Джесси Уэр выпустила песню «Free Yourself» 1:47
Сериал «Половое воспитание» превратился в мангу 1:01
Джастин Бибер возобновит мировой тур после перенесенного синдрома Рамзи Ханта 0:06
The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе Вчера в 23:00
Из соцсетей Олега Навального
Суд признал законным приговор Олегу Навальному по «санитарному делу» Вчера в 22:36
В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок» застрелили члена съемочной группы Вчера в 22:08
На приморского депутата, призвавшего остановить спецоперацию, завели дело о дискредитации армии Вчера в 21:30
Джеки Чан спродюсирует фильм об эвакуации китайских дипломатов. Его снимут в Сирии Вчера в 20:54
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике Вчера в 20:27
Седьмой пакет европейских санкций, синопсис «Дюны-2» и другие новости дня
Вчера в 19:56 дайджест
В Иране рассматривают законопроект, запрещающий домашних животных как «символы Запада» Вчера в 19:35
Дептранс Москвы
В московском Гольяново все же появится метро. Станция сможет обслуживать 70 тыс. пассажиров в день Вчера в 18:38
В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали школьники. Они украли вентили резервуаров Вчера в 18:29
Россия заняла 50-е место в рейтинге паспортов. Россияне могут въехать без визы в 119 стран Вчера в 18:04
The Subways анонсировали выход первого за семь лет альбома и выложили трек «Love Waiting on You» Вчера в 18:04
Вышел ролик о создании «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» Вчера в 17:27
На фоне аномальной жары в Европе Великобритания зафиксировала температурный рекорд — 40,2 градуса Вчера в 17:17
Агентство «Москва»
«Нетрадиционные отношения — это аномалия»: автор законопроекта о «гей-пропаганде» пояснила его смысл Вчера в 16:58
ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе Вчера в 16:38

Джесси Уэр выпустила песню «Free Yourself»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:47

Британская певица Джесси Уэр выпустила песню «Free Yourself» — она появилась на различных музыкальных сервисах. Артистка назвала композицию «началом новой эры» для себя.

Она отметила в пресс-релизе, что трек станет «дегустационной сессией» перед выходом нового студийного альбома Уэр. Когда он будет представлен, пока не сообщается.

«Я так рада за людей, что у них будет эта песня в конце лета, чтобы танцевать, не чувствовать никаких ограничений и испытывать радость, потому что это именно то, что я чувствовала в последнее время, получив вновь возможность гастролировать и петь», — сказала певица.

Уэр рассказала на своей странице в инстаграме*, что написала «Free Yourself» в один день с еще одним треком с грядущей пластинки. Соавторами обеих композиций стали Стюарт Прайс и давний приятель артистки Кларенс Коффи-младший.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить