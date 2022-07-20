Она отметила в пресс-релизе, что трек станет «дегустационной сессией» перед выходом нового студийного альбома Уэр. Когда он будет представлен, пока не сообщается.

Британская певица Джесси Уэр выпустила песню «Free Yourself» — она появилась на различных музыкальных сервисах. Артистка назвала композицию «началом новой эры» для себя.

«Я так рада за людей, что у них будет эта песня в конце лета, чтобы танцевать, не чувствовать никаких ограничений и испытывать радость, потому что это именно то, что я чувствовала в последнее время, получив вновь возможность гастролировать и петь», — сказала певица.

Уэр рассказала на своей странице в инстаграме*, что написала «Free Yourself» в один день с еще одним треком с грядущей пластинки. Соавторами обеих композиций стали Стюарт Прайс и давний приятель артистки Кларенс Коффи-младший.

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