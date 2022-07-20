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Сериал «Половое воспитание» превратился в мангу

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

Сериал «Половое воспитание», выпущенный стриминговым сервисом Netflix, стал основой для манги — японского комикса. Первый выпуск серии под названием «Половое воспитание» вышел 15 июля, его можно найти на сайте Kadokawa Comic Bridge, сообщил Collider.

Мангу разработал художник Джон Тарачин. В центре истории оказались герои сериала — Отис, Мейв, Эрик и другие. На страницах комикса они продолжают осваиваться в подростковой жизни и изучать все, что касается секса.

© comic-walker.com

Проект становится вдвойне интересным поклонникам сериала, поскольку ключевые актеры шоу объявили о своем уходе из него. В четвертом сезоне сериала зрители уже не увидят персонажей Олы Найман, Оливии Ханан и Лили Иглхарт.

Их, тем не менее, вероятно, можно будет встретить на страницах новой манги, которая вышла спустя всего три года после выпуска оригинальной книги Лори Нанн. Именно ее роман «Половое воспитание» лег в основу шоу Netflix.

Сериал вскоре стал хитом платформы, затронув актуальные темы абортов, подростковых беременностей, сексуальной идентичности и сексуальных экспериментов. На Netflix уже вышли три сезона шоу.

В них приняли участие Эйми Лу Вуд, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Мими Кин, Дуа Салех, Сами Ауталбали и Чиненье Эзеуду. «Афиша Daily» рассказывала о проекте.

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