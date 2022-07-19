The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе

Американская музыкальная группа The Chainsmokers станет первой группой, которая выступит в космосе. Дуэт отправится в космическое путешествие в 2024 году. Об этом сообщил Associated Press.

Эндрю Таггарт и Алекс Полл уже подписали контракт на участие в одном из первых рейсов компании World View. Они отправятся в космос и сыграют небольшой концерт, находясь в герметичной капсуле.

«Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы испытать это приключение и получить новый опыт. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов», — сказали The Chainsmokers.

Главный исполнительный директор World View Райан Хартман отметил, что The Chainsmokers были выбраны для участия в проекте для того, чтобы заинтересовать в космическом туризме молодую аудиторию. Также Хартман признался, что выбрал музыкантов отчасти потому, что его сын любит их песни.

Предполагается, что в полете примут участие, помимо The Chainsmokers, еще шесть пассажиров. Их полет продлится от шести до 12 часов. Максимальная высота, которой может достичь корабль World View, составляет 30 480 метров.