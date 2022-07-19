перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе 23:00
Из соцсетей Олега Навального
Суд признал законным приговор Олегу Навальному по «санитарному делу» 22:36
В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок» застрелили члена съемочной группы 22:08
На приморского депутата, призвавшего остановить спецоперацию, завели дело о дискредитации армии 21:30
Джеки Чан спродюсирует фильм об эвакуации китайских дипломатов. Его снимут в Сирии 20:54
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике 20:27
Седьмой пакет европейских санкций, синопсис «Дюны-2» и другие новости дня
19:56 дайджест
В Иране рассматривают законопроект, запрещающий домашних животных как «символы Запада» 19:35
Дептранс Москвы
В московском Гольяново все же появится метро. Станция сможет обслуживать 70 тыс. пассажиров в день 18:38
В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали школьники. Они украли вентили резервуаров 18:29
Россия заняла 50-е место в рейтинге паспортов. Россияне могут въехать без визы в 119 стран 18:04
The Subways анонсировали выход первого за семь лет альбома и выложили трек «Love Waiting on You» 18:04
Вышел ролик о создании «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» 17:27
На фоне аномальной жары в Европе Великобритания зафиксировала температурный рекорд — 40,2 градуса 17:17
Агентство «Москва»
«Нетрадиционные отношения — это аномалия»: автор законопроекта о «гей-пропаганде» пояснила его смысл 16:58
ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе 16:38
H&M возобновит работу в Беларуси и сохранит бизнес в Казахстане 15:57
Появился официальный синопсис продолжения «Дюны» Дени Вильнева 15:49
Иранского режиссера Джафара Панахи приговорили к шести годам тюрьмы 15:16
В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли 15:13

В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок» застрелили члена съемочной группы

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:08

В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» застрелили участника съемочной группы. Об этом сообщила газета New York Post.

Инцидент произошел в Бруклине около пяти утра. Неизвестный мужчина начал стрелять в одного из кинематографистов, находившегося в тот момент за рулем автомобиля.

Мотивы действий нападавшего пока остаются неизвестными. Ему удалось скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, перед началом стрельбы между мужчинами не было никаких признаков ссоры.

Член съемочной группы скончался после нескольких выстрелов. Он был ранен в лицо и шею. По информации издания, погибший был отцом троих детей, ему был 31 год.

События недели на afisha.ru
опера
Отелло
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить