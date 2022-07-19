В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок» застрелили члена съемочной группы

В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» застрелили участника съемочной группы. Об этом сообщила газета New York Post.

Инцидент произошел в Бруклине около пяти утра. Неизвестный мужчина начал стрелять в одного из кинематографистов, находившегося в тот момент за рулем автомобиля.

Мотивы действий нападавшего пока остаются неизвестными. Ему удалось скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, перед началом стрельбы между мужчинами не было никаких признаков ссоры.

Член съемочной группы скончался после нескольких выстрелов. Он был ранен в лицо и шею. По информации издания, погибший был отцом троих детей, ему был 31 год.