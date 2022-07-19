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На приморского депутата, призвавшего остановить спецоперацию, завели дело о дискредитации армии

Семён Гудошников
Сегодня в 21:30

На депутата Приморского заксобрания Леонида Васюкевича, который призывал Владимира Путина остановить военную операцию на Украине, завели административное дело о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом пишет «Коммерсант».

Фрунзенский райсуд Владивостока начнет рассмотрение дела Васюкевича 20 июля. Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Депутат сказал, что не согласен с обвинениями, поскольку в его словах «не было дискредитации вооруженных сил». Он будет настаивать на оправдании.

Обращение группы депутатов к Путину член фракции КПРФ Васюкевич зачитал на заседании заксобрания Приморского края в конце мая. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — было сказано в обращении.

По словам Васюкевича, кроме него документ подписали еще три депутата из фракции КПРФ: Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов. Шульга во время заседания поддержал коллегу, а вот Кочугова и Сустов свою причастность к обращению отвергли.

На второго подписанта обращения к Путину административное дело заводить не стали. Это объяснили тем, что текст зачитал только Васюкевич. Парламентарий отметил, что получил ответ на обращение из администрации президента, но раскрывать его содержимое не может.

После выступления Васюкевича на заседании заксобрания Приморья губернатор Олег Кожемяко назвал его изменником, а глава фракции КПРФ в региональном заксобрании Анатолий Дергачев сказал, что это обращение — несогласованный «абсолютный демарш», и пообещал принять «самые жесткие меры».

31 мая Васюкевича и Шульгу исключили из фракции КПРФ (в самой партии они не состояли). Депутаты Кочугова и Сустов, в свою очередь, обратились в региональное следственное управление с требованием привлечь Васюкевича к уголовной ответственности за клевету. Процессуального решения по их заявлениям пока не принято.

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