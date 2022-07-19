Седьмой пакет европейских санкций, синопсис «Дюны-2» и другие новости дня

Седьмой пакет европейских санкций коснется 47 физических и 8 юридических лиц из России, узнало издание Euobserver. В черный список включат мэра Собянина, актеров Машкова и Безрукова, байкерский клуб «Ночные волки» и молодежное прокремлевское движение «Юнармия».

Соавтор законопроекта о полном запрете «гей-пропаганды» Нина Останина заявила, что каминг-аут не будет запрещен, поскольку «это то же самое, что больной раком скажет, что он болен». По ее мнению, «нетрадиционные сексуальные отношения» — это «аномалия, своего рода диагноз».

ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе. Она вызвана подвидами «Омикрона» — каждый из них «демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами».

Позиция России в рейтинге паспортов практически не изменилась — россияне могут въехать без визы в 119 стран. Однако фактически граждане РФ «никогда еще не были отрезаны от остального мира так, как сейчас», отмечают эксперты.

В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали двое школьников. Они открутили вентили с резервуаров на нефтебазе, чтобы продать их как металлолом.

H&M, решивший уйти из России, возобновит работу в Беларуси и сохранит бизнес в Казахстане. Кроме того, шведский ретейлер одежды не станет ликвидировать офис, который отвечает за развитие бизнеса в РФ.

Верховный суд Беларуси запретил деятельность негосударственных профсоюзов. По утверждению Генпрокуратуры, организации вместо защиты прав рабочих вели деструктивную деятельность и участвовали в массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок.

Иранского режиссера Джафара Панахи приговорили к шести годам тюрьмы. Это срок, который был назначен ему еще 12 лет назад и которого он по большей части избежал — и умудрялся снимать картины, показываться в Каннах и выигрывать призы на Берлинале.

Испанские таможенники на острове Ибица конфисковали у путешественника незадекларированный рисунок Пабло Пикассо, созданный художником в 1966 году. Мужчина утверждал, что везет копию ценой в 1500 евро.

Warner Bros. и Legendary опубликовали синопсис «Дюны-2» Дени Вильнева. Картина расскажет о путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединился с Чани и фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.

Джордж Мартин, Мигель Сапочник и Райан Кондал появились в ролике о «Доме дракона» — приквеле «Игры престолов». В нем показали новые кадры из шоу, впечатляющие декорации и веселящихся актеров в перерывах между дублями.

Майя Хоук выпустила откровенный клип на песню «Thérèse», а Лил Узи Верт представил еще один сингл «I Know».

В роли клипмейкера впервые попробовал себя Стивен Спилберг. Он снял музыкальное видео для Маркуса Мамфорда, фронтмена группы Mumford & Sons.