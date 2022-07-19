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В Иране рассматривают законопроект, запрещающий домашних животных как «символы Запада»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

В Иране рассматривают законопроект, запрещающий иметь домашний животных без специального разрешения. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

Авторы инициативы считают, что питомцы представляют собой «символы Запада» и якобы чуждого иранскому обществу образа жизни. Ранее в стране уже ввели запрет на ввоз иностранных кормов для животных, а также на выгул собак в парках.

Полицейские начали арестовывать владельцев собак и конфисковать их любимцев. Новый законопроект же затронет уже не только псов, но и других животных, в том числе персидских кошек, появившихся еще в древности на территории Ирана.

«Как вообще можно представить, что персидским кошкам теперь будет небезопасно на собственной родине? В этом законе нет никакой логики. Они просто хотят показать людям свой железный кулак», — заявил ветеринар клиники в Тегеране.

Владельцы домашних животных опасаются, что им будет отказано в разрешении на питомцев. «Я не стану даже пробовать просить разрешение на моего „сыночка“. А вдруг они откажут? Я ж не могу выбросить его на улицу», — пояснила жительница Тегерана Масха, живущая с небольшой собакой.

Если новый законопроект будет принят, ввоз, покупка, продажа, перевозка и содержание любых домашних животных окажется наказуемым. Штраф за это составит примерно 800 долларов.

При этом наличие животных в иранских семьях не является чем‑то редким. Иран был одной из первых стран Ближнего Востока, принявших законы о защите животных. В 1948 году в стране открылась госогранизация по контролю за их соблюдением. Собак заводили в том числе члены королевской семьи Ирана.

Однако после исламской революции 1979 года ситуация в стране изменилась. Иранские власти стали следовать исламской традиции, утверждающей, будто собаки — «грязные» животные. Для конфискованных питомцев даже создали «тюрьму» — там животных держат фактически без еды и воды под открытым небом.

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