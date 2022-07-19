В московском Гольяново все же появится метро. Станция сможет обслуживать 70 тыс. пассажиров в день

В московском районе Гольяново все же построят метро. Как сообщают в Дептрансе столицы, станция появится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

Станция станет конечной на Арбатско-Покровской линии. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Уссурийской улицы и подземными переходами.

Как уточняет главный специалист по недвижимости газеты «Ведомости» Антон Филатов, тоннель к новой станции пройдет от «Щелковской» Арбатско-Покровской ветки под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. Его длина составит 2,6 километра. По информации Филатова, пока все работы находятся на ранней стадии.

Район Гольяново на востоке города — один из крупнейших в Москве. Его площадь составляет почти 1500 гектаров, а население — 160 тыс. человек. Станция будет обслуживать до 70 тыс. пассажиров ежедневно, причем 30 тыс. из них получат метро в шаговой доступности от дома.

Строительство станции «Гольяново» было согласовано еще в 2019 году Градостроительно-земельной комиссией. В марте прошлого года сообщалось, что ее возведение может начаться после весны 2022 года.