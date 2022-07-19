В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали школьники. Они украли вентили резервуаров

В Башкирии фигурантами дела о разливе 120 тонн нефти стали двое школьников. Они открутили вентили с резервуаров на нефтебазе, чтобы продать их как металлолом. Об этом сообщил сайт «МВД медиа».

Против подростков 14 и 15 лет возбуждено уголовное дело о краже. По версии следствия, они украли четыре вентиля и получили за них несколько сотен рублей. Действия школьников привели к ущербу в 56 тыс. рублей.

Разлив нефти произошел 11 июня в селе Краснохолмский, где в старых советских резервуарах хранили нефть на экстренный случай. Чтобы ликвидировать последствия разлива, пришлось привлечь 44 человек и 16 единиц техники.

Специалисты работали всю ночь под руководством врио главы республиканского управления МЧС Эдуарда Идрисова. Утечка нефти затронула территорию около 150 квадратных метров. Виновников удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, несмотря на то, что школьники скрывали свои лица под масками.