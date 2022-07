The Subways анонсировали выход первого за семь лет альбома и выложили трек «Love Waiting on You»

Британская инди-рок-группа The Subways анонсировала выход альбома «Uncertain Joys». Об этом сообщает NME.

Релиз первой с 2015 года пластинки коллектива намечен на 23 января 2023-го. Также музыканты выложили сингл «Love Waiting on You» — он вместе с опубликованными весной песнями «You Kill My Cool» и «Oi You Boy Bands» попадет в треклист «Uncertain Joys».