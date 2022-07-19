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H&M возобновит работу в Беларуси и сохранит бизнес в Казахстане

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

Шведский ретейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) не станет ликвидировать офис, который отвечает за развитие бизнеса в России, Беларуси и Казахстане. Об этом сообщает Inc. со ссылкой на сотрудников компании.

Все семь магазинов в Казахстане продолжат работу, а временно закрытые в начале марта три точки в Минске и Гродно откроются в ближайшее время.

«Мы продолжим наш бизнес в Казахстане и будем наблюдать, как лучше выстроить процессы на рынке после остановки бизнеса в России. Мы также временно откроем наши три магазина в Беларуси и будем следить за развитием ситуации», — подтвердила информацию директор по устойчивому развитию компании Лана Яхонтова.

Ранее H&M Group (включает сети магазинов одежды H&M, Monki, COS, & Other Stories и других брендов) объявила о решении покинуть российский рынок. 1 августа компания начнет открывать офлайн-магазины в стране, чтобы распродать оставшиеся товары.

На начало 2022 года группа H&M управляла 168 магазинами в России. Уход с рынка, по собственной оценке компании, обойдется ей в 2 млрд шведских крон (10,8 млрд рублей по текущему курсу).

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