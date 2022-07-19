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Иранского режиссера Джафара Панахи приговорили к шести годам тюрьмы

Денис Ламехов
Сегодня в 15:16

Суд в Иране постановил, что режиссер Джафар Панахи должен отбыть шестилетний тюремный срок, назначенный ему в 2010 году. Об этом сообщает Le Monde.

К этому наказанию кинематографиста приговорили еще 12 лет назад — тогда он был арестован по обвинению в «деятельности и пропаганде, направленной против государственной системы» и участии в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года.

Режиссер провел в тюрьме два месяца, затем отбывал срок под домашним арестом. Ему запретили выезжать из страны и заниматься созданием кино до 2030 года.

Это, однако, не стало препятствием для работы: Панахи снял показанную в Каннах ленту «Это не фильм» (2011), а также картины «Закрытый занавес» (2013; премьера и приз за лучший сценарий на Берлинале), «Такси» (2015; главный приз Берлинале) и еще ряд фильмов.

Панахи был вновь арестован 11 июля 2022 года за участие в митинге, он требовал освобождения двух своих коллег — режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада. Ранее они были приговорены к лишению свободы.

Теперь суд постановил, что режиссер должен отбыть изначальный срок. Режиссер уже отправлен в иранскую тюрьму «Эвин», передает Le Monde сообщение суда.

Вместе с Панахи в июльской протестной акции приняли участие и другие деятели кинематографа — они также были задержаны. Кроме того, в защиту Расулофа и Алехахмада было опубликовано открытое письмо, его подписали более 300 кинематографистов.

Расулоф и Алехахмад в свою очередь были задержаны 8 июля из‑за другого коллективного обращения под названием «Сложите оружие». В нем они вместе с еще сотней кинематографистов призвали военных не подавлять протесты в Иране и перестать быть «инструментами для расправы с народом».

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