В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли

В Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

Картина рассказывает о молодом парне Кеше, который возвращается в свой поселок после долгого отсутствия. Там его ждут отец и младший брат Тимур. За плечами у Кеши тюремный срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Однако сейчас он хочет начать новую жизнь, устроившись на работу в золотодобывающую артель.

Но очень быстро Кешу кидают старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега, но не один, а вместе с младшим братом.

Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Последний также написал сценарий к фильму.

«Для меня эта история в каком‑то смысле — анти „Крестный отец“ и анти-„Брат“. Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось это честным и интересным», — рассказал продюсер картины Борис Хлебников.

В киноленте «Кончится лето» снимаются Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакумова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Анатолий Стручков, Вячеслав Югов и другие.