СМИ: новый пакет европейских санкций затронет мэра Собянина, актеров Машкова и Безрукова

В рамках седьмого пакета европейских санкций против России в черный список попадут 47 физических и 8 юридических лиц. Об этом сообщает издание Euobserver со ссылкой на законопроект ЕС.

В частности, санкции коснутся мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, председателя Ростеха Сергея Чемезова и байкерского клуба «Ночные волки».

Прокремлевские мотоциклисты больше не смогут устраивать пробеги по Европе, в черный список включат их главу Александра «Хирурга» Залдостанова, его троих сообщников и президента европейского отделения клуба, словака Йозефа Хамбалека.

Кроме того, новые санкции включат запрет на импорт российского золота и «категорически ограничат» деятельность Сбербанка в Европе. Другие меры будут направлены на деятельность детско-юношеского военного прокремлевского движения «Юнармия» и Фонда «Русский мир».

Пакет скорректирует предыдущие меры, связанные с судоходством, чтобы вывести из‑под санкции компании, доставляющие продукты питания из России на рынки бедных стран, находящихся под угрозой голода.

ЕС «обязуется избегать мер, которые могут нарушить продовольственную безопасность во всем мире», и ни одна из его санкций не распространяется на «торговлю сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», говорится законопроекте о санкциях. То же самое касается медицинских и фармацевтических продуктов.

С начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел против РФ шесть пакетов санкций, которые затронули 1158 физических и 98 юридических лиц. Ряд российских банков отключили от SWIFT и заморозили их активы, в Россию запретили продавать самолеты и обслуживать уже приобретенные, для российских лайнеров закрыли воздушное пространство ЕС.

Предыдущий, шестой пакет европейских санкций, был обнародован в конце мая. Он включает запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов по морю.