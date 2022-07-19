Стриминговый сервис «Звук» представил цифрового помощника для музыкантов

Российская стриминговая платформа «Звук» представила цифрового помощника для музыкантов «ЗвукСтудио». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.

Сервис призван помогать в создании, продвижении и монетизации музыкального контента. Например, он предоставляет доступ к аналитике, позволяющей музыканту следить за популярностью и откликом слушателей.

Кроме того, он даст возможность презентовать треки напрямую редакции «Звука» — так они могут попасть в редакционные плейлисты. Цифровой маркетплейс поможет найти профессионалов музыкальной сферы, например звукорежиссера или создателя видео.

С помощью календаря мероприятий можно подать заявку на выступление в концертном пространстве «Звука» под названием «Студио Place» — там музыканты, например, презентуют новые релизы до их официального выхода в рамках инициативы Release Day.

Как сообщают в пресс-службе компании, «ЗвукСтудио» — первый в России цифровой помощник для музыкантов с подобным функционалом. Платформа выпустила бета-версию помощника в 2021 году — тогда его тестировали приглашенные «Звуком» музыканты.

Подробности о цифровом помощнике — по ссылке.