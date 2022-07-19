Антоха MC, Леонид Агутин и Feduk выступят на фестивале Chess & Jazz в саду «Эрмитаж»

30–31 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На главной сцене выступят Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Kito Jempere Orchestra (среди участников живого оркестра — Павел Артемьев и Варвара Шмыкова), Zoloto, Anikv, Тося Чайкина, Антоха МС, Pompeya, хип-хоп-проект «Другдиджея» и экспериментальная группа «Нееет, ты что».

За шахматным столом гости смогут поучаствовать в турнире и сеансе одновременной игры с гроссмейстером. Также организаторы обещают ресторанную зону — ее куратором выступает создатель «CысоевFM» Александр Сысоев.

В рамках события «Яндекс» представит свой проект «Универмаг», в ассортименте которого — продукция российских марок одежды и аксессуаров. За лекционную программу отвечает сервис «Дзен».

Адрес сада «Эрмитаж»: Каретный Ряд, 3. Подробности и билеты — на «Афише».