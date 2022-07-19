GeekBrains и Минцифры бесплатно обучат ИТ-профессиям безработных и людей с инвалидностью

Образовательная платформа GeekBrains совместно с Министерством цифрового развития предоставит бесплатное дополнительное образование в сфере ИТ безработным и людям с инвалидностью. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Безработные россияне, зарегистрированные в центрах занятости, а также люди с инвалидностью получат грант на бесплатное обучение.

Безработные, не состоящие на учете в центрах, и родители детей до трех лет с зарплатой ниже средней по региону смогут получить поддержку в размере 75% от стоимости курсов.

Россияне с низким доходом, работники бюджетной сферы, студенты и отцы или матери детей до трех лет с зарплатой выше средней по региону могут получить поддержку в размере 50%.

В рамках проекта россиянам доступны более 100 курсов профессионального дополнительного образования по программированию, мобильной разработке, аналитике, ИИ, информационной безопасности, маркетингу и дизайну.

Заявки на участие GeekBrains принимает от россиян старше 16 лет, получивших среднее образование и не достигших пенсионного возраста. Запись проходит после заполнения анкеты на портале Госуслуг, одобрения заявки и тестирования. Образовательные потоки стартуют каждые две недели.